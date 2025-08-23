２．５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が２３日、東京・北の丸公園の日本武道館でワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランド ＬＩＶＥ」を行った。

６年ぶりのワンマン公演は、１３日に発売した自身３作目のフルアルバム「言ノ葉ワンダーランド」収録曲を元に、２７年間の歩みをミュージカル調で表現。アンコールを含め２３曲の歌に加え、苦手意識を持っていたダンス、初めてのギター演奏にも挑戦した。

会場はメンバーカラーの真っ赤に染まった。客席を見渡し「真っ赤な会場をありがとう。本当にきれい」と感謝。リスナー（ファンの総称）に向けて「君のことを思って、頑張ってきた。喜んでくれて本当にうれしかった」と満面の笑みを浮かべた。

２０２６年に「すとぷり」として結成１０周年を迎えるのを前に、今年はメンバーそれぞれの活動も続く。ワンマン公演は莉犬を皮切りに、さとみ（９月２７、２８日）、ころん（来年１月）、るぅと（同２月）と決定。先陣を切った莉犬は「みんなのワンマンライブにつなげられたらうれしい。みんなのワンマンライブも楽しみ」と頬を緩ませた。

莉犬にとって日本武道館は、歌い手として本格的に活動する前にアルバイトをしていた場所。憧れの舞台での２日間、３公演を終え「やりたいことは全部詰められたライブ。またライブができるならそのときまでに考えないとなというくらい、やりきれたなという感じ」と納得の表情。今後の目標には「また大きな会場で歌を歌いたい。ドームとかでできたら」と意気込んだ。