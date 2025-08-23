秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が２３日、東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子でグループ初となる全国ツアー（全国４都市１０公演）の最終公演を迎えた。

会場には昼夜２公演でグループ最大規模となる４０００人が集結し、松岡卓弥は「こんなに素晴らしい景色を見られる人生だったとは思ってなかった」としみじみ。柳田優樹は「まさかこの規模でライブができるようになるとは思わなかった。（結成から）この２年間でこれだけ大きくすることができたのは本当にファンの皆さんに感謝の思いです」とかみ締めた。

ステージでは「アヴァンチュール中目黒」など全２１曲をパフォーマンス。この日発表した「アガベの花」（１０月８日発売）も初披露し、松岡は「秋元先生の歌詞って毎回『こういう表現してくださるんだな』って（感服する）。天才です」と感謝した。

６月にスタートした今ツアーは全体で計９０００人を動員。柳田は「今の段階で応援してくださってる皆さんがこんなに盛り上がってくれるってことはやっぱり（日本）武道館の夢も見られるんじゃないかと。武道館に立ちたいと思っていますし、紅白も出たいです」とさらなる夢を描き、松岡も「みんなで夢をかなえてもっと素晴らしい景色を見に行きたいです」と高みを見据えた。

９月１４日には東京・明治座で兄弟グループ「ＳＨＯＷ‐ＷＡ」との合同コンサートも開催予定。この日の夜公演ではアンコールでＳＨＯＷ‐ＷＡの６人も登場し、鈴木渉は「僕たち６人では出せない、また違う色を出せると思う。ＳＨＯＷ‐ＷＡに力を借りつつ、僕たちも何かサポートできる部分があればサポートしたい」と誓った。