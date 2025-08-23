

アイドルグループ・メイビーMEのピンク色担当、桜井ももが自身初のデジタル写真集『もも色100％』をリリース。「ぜんぶ桃色」をテーマに、アイドル衣装から水着、ランジェリーまでピンク系衣装で撮影した作品に。"女の子の気持ちを代弁するリアルな歌詞"が魅力のグループということで、メイキング動画ではメイビーMEプロデューサー作のポエムを朗読するシーンも収録されている。

今年7周年を迎えたグループに、昨年4月から加入した桜井さん。インタビューでは、グラビアの撮影裏話やメンバーになったきっかけ、今後の目標などについて語ってもらった。

【写真】桜井もものセクシーグラビア

＊ ＊ ＊

――本格グラビアは初！ 初めてのデジタル写真集『もも色100％』が発売となりました。

桜井 まだ実感わかないですけど、自分の顔がいっぱい載ること自体初めてなのですごく嬉しいです。うちのおばあちゃんに早く見せたいなって思いました。普段のアイドル活動や撮影会を応援してくれているので、喜んでほしいなって。

――グラビアの撮影に向けて準備したことはありますか？

桜井 何もしてない（笑）。ジムも通っていないですし、走ってもないです。撮影前、週プレさんで打ち合わせをしたときに、編集さんも事務所の人も「今のままがいい」と言ってくれたので。その日も帰りにマックを買って食べました（笑）。

――そのままでいいとは言いましたけど（笑）。今年の春、グラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」（TGIF）で初めてお会いして。週プレ企画には参加していなかったのですが、ほんわかした雰囲気にほどよいムチっと感がいいなと気になっていました。

桜井 え〜、ありがとうございます！



――撮影で印象に残っていることは？

桜井 すごく楽しかったです！ いい意味で緊張感もなく、自然体の自分のままでいられました。犬とか桃とかウサギさんとか、好きなものを取り入れていただいて。

――特技は犬の散歩ということで、実際に飼っているわんちゃん4匹と一緒に撮影させていただきました。

桜井 ずっと犬と一緒にお仕事できたらいいなって思っていました。「MVで共演したい」とかいろんなところで言っていたんですけど、まさか自分の写真集で叶うとは思っていなくてすごく嬉しかったです。いつも通っているトリマーさんにも絶対見せますね！

――わんちゃんたち、人懐っこくてめちゃくちゃかわいかったです！ それぞれお名前は？

桜井 まりん、りぼん、ぷりん、ころん。みんなトイプードルです。普段はリードで散歩するんですけど、途中で歩かなくなっちゃうコもいて。そういうときは抱っこしながら歩いています。



――大変ですね（笑）。今回はご家族が連れてきてくださって、本当に助かりました。

桜井 家族には撮影を見られたくないので、「撮影中は違う部屋にいてね」ってお願いしました（笑）。もし見られていたら恥ずかしさが出ちゃって、いい表情とかポーズもできなかったと思います。

――「桜井もも」って本名じゃないですよね？

桜井 はい。小さい頃からピンク色が好きなので、ピンクっぽい名前がいいなと思って。アイドルになってから、メンバーカラーも絶対にピンクって決めていました。

――水着やランジェリーなど、桃色の衣装はどうでしたか？

桜井 自分が好きな衣装しかなくて最高でした！ 表紙で着ているボーダー柄の水着みたいな、パキッと濃いピンク色は着たことがなくて。衣装を見たときはどうなるか心配だったんですけど、着てみたらすごく似合っていました（笑）。



――昨年4月からメイビーMEのピンク色担当に。グループ加入のきっかけは？

桜井 メイビーMEのSNSアカウントに、「気になっているのでお話だけでもしたいです！」って自分からDMを送りました。「女の子が憧れる王道アイドル」というコンセプトと楽曲が好きだったんです。お話する機会をいただいて、メンバーになれました。

――オーディションやスカウトではなく自分から!? すごい行動力ですね！

桜井 メンバー募集はしていなかったんですけど、ちょうどピンク色担当のコが卒業したのでピンクの枠が空いているなぁって。今のタイミングならいけるかもと思って、すぐ連絡しました。

――雰囲気はほんわかしているのに、しっかりしていて意志が強いですね。プライベートでも休みがあったら出かけちゃうんでしょ？

桜井 はい。この前も久しぶりに2連休だったので、ちょっと遠くへ行きたいなぁと思って福岡に行きました。いつも一緒に旅行するコがいるんですけど、休みができたらすぐ連絡してファミレスに集合して、行き先を話し合ってその場で予約します。旅行の3日前とかに決めちゃいますね。

――アクティブ！ 休みの日まで動いていたら疲れないですか？

桜井 家で休んでいるほうが休まらないというか、常に動いているほうが心も身体も休まるんですよ。夏が終わって数日お休みができたら、すぐ飛行機に乗ってどこか遠くへ行きたいです！



――では、今後の目標は？

桜井 メイビーMEとしては、Zepp DiverCityでワンマンライブをするのが目標です。個人的には、今回のようなグラビアのお仕事にもっと挑戦していきたいなって思います。自分というより、グループに貢献できることをやっていきたいです！

――憧れのアイドルはいますか？

桜井 ももいろクローバーZのあーりんさん（佐々木彩夏）。メンバーカラーがピンク担当で、ビジュアルも内面も "THEアイドル"みたいなところに憧れています。私もあーりんさんみたいに、強くてかわいいピンクになりたい！ アイドル活動が楽しくて大好きなので、ずっとアイドルとして頑張っていきたいです！

スタイリング／木村美希子 ヘア＆メイク／櫻りさ（クララシステム）



●桜井もも（さくらい・もも）

2001年4月25日生まれ 東京都出身

身長158cm

◯7人組アイドルグループ「メイビーME」のピンク色担当。

特技＝犬の散歩、指パッチン。

9月27日(土)から、メイビーME全国ツアー開催！

公式X【＠me_momo425】

公式Instagram【@momo_sk_0425】

取材・文／釣本知子 撮影／フジシロタカノリ