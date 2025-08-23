◇パ・リーグ 西武2―0ロッテ（2025年8月23日 ZOZOマリン）

西武の今井達也投手（27）がロッテ打線を4安打に抑え、今季2度目の完封勝利で8勝目を挙げた。チームは2連勝で借金7とした。

今井は試合後のヒーローインタビューで「率直にすごくうれしいです。全体的に回を追うごとにリラックスしてというか、落ち着いて投げられた。相手のバッターをよく見て、（捕手の）古賀がしっかりリードしてくれたので感謝したい」と話した。

初回2死一、二塁のピンチを背負ったが、池田を156キロ直球で中飛に抑え、リズムに乗った。ロッテ打線のファーストストライクからの攻撃もあり、球数少なく打ち取っていった。

5回1死三塁では、友杉を外角スライダーで空振り三振、藤原には四球を与えたが、西川を156キロ直球で遊ゴロに仕留めた。

最速は158キロをマークして6回以降は無安打に抑えた今井。9回は圧巻の3者連続三振で12三振を奪い、6月17日のDeNA戦（横浜）以来の完封勝利となった。

プロ通算6度目の完封勝利だが、その中で114球は自己最少だった。「ストライクゾーンでバッターと勝負できたなと思いますし、マリーンズ打線も初球からガンガン打ってきたので、そこをうまく変化球でかわしたりできたかなと思う」と話した。

8月は計3試合、24イニングで失点はわずか1。防御率は1.60まで上昇。CS争い生き残りへエースが快投を続けている。