ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó½ä¤ëÅêÉ¼¡¢À®Î©¤»¤º¡¡5·î¤Ë¸¶È¯¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡Û5·î¤Ë¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ç¡¢Âè3¸¶È¯¡ÊÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¡Ë¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬23Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢»¿À®É¼¤¬À®Î©¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ¸¢¼Ô¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÃ£¤»¤º¡¢ÅêÉ¼¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À»¿À®É¼¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÅÅÎÏ¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤äAI¤ò»º¶È¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢¾Íè¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×Áý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢µÄÏÀ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÍ£°ì±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑÅÅÎÏ¤ÎÂè3¸¶È¯2¹æµ¡¤¬5·î¤Ë±¿Å¾´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤¬¼Â¸½¡£°ìÊý¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¼çÆ³¤ÇÆ±·î¡¢´ü¸Â±äÄ¹¤Ë¤è¤êºÆ²ÔÆ¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²þÀµË¡°Æ¤ò²Ä·è¡£½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤â²Ä·è¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡½»Ì±ÅêÉ¼¤ÏÂè3¸¶È¯¤ò½ä¤ê¡Ö¼ç´ÉÉôÌç¤¬°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤Î±¿Å¾·ÑÂ³¡×¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸¶È¯³èÍÑ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ã¦¸¶È¯¤òÅÞÀ§¤Ë·Ç¤²¤ëÍ¿ÅÞÌ±¿ÊÅÞ¤Ï¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤â½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£