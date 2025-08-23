¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤Ë¸÷¡×¥×¡¼¥Á¥ó»á ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤ÎÂÐÊÆ´Ø·¸²þÁ±¤Ë´üÂÔ´¶¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¸¶»ÒÎÏ³«È¯¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥Ë¥¸¥Ë¡¦¥Î¥Ö¥´¥í¥É½£¤ÎÊÄº¿ÅÔ»Ô¡¦¥µ¥í¥Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢¾ÊÄ£¤ä´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ä¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½Ï¢»þÂå¤«¤é¤Î³Ë³«È¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¯¸Ç¤Ê³Ë¤Î½â¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë³Ë¤Î¶Ñ¹Õ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿¿¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤Ï³ËÂç¹ñ¤À¤È¸Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£