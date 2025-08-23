“キレる妻”vs“残念な夫” 日々勃発する衝突と容赦ない罵倒が視聴者の“共感”を呼ぶ！

“キレる妻”を中村アンが、そして“残念な夫”を小澤征悦が演じるホームドラマ『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ・テレビ朝日系列にて日曜よる 10 時 15 分放送）

©️ABCテレビ

脚本は、映画『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞し、連続テレビ小説『ブギウギ』（NHK）を手掛けた足立紳が担当し、自身の家族との経験を題材にリアルに描かれている。

©️ABCテレビ

２４日に放送される第６話では、賢太（小澤征悦）が帰宅すると、学生時代からの付き合いである売れない俳優・中野（松尾諭）が、家の前で待ち伏せしていた。中野は「（借りている）5000円、もうちょい待ってな。」と告げ、「5000円、もうちょっと待ってもらうついでに、もうちょっと金貸してもらわれへんか？」と、さらにお金をせがんできた。

©️ABCテレビ

普段は、温厚な賢太だが役者としての努力もせず、家族ではなく他人である自分にお金を無心してきた中野に苛立ち、「だから、俳優の仕事ねぇんだよ。誰かが何とかしてくれるって未だに思ってんだろ」と突き放す。 と、言いながらも明日用意するといった賢太だったが、中野は「ほんまに、金は、ええから…」とだけ言い残し去る。物憂げな中野の背中が語るものとは…

©️ABCテレビ©️ABCテレビ©️ABCテレビ

あなたなら困っている友人に、お金を貸しますか？

【出 演】

朝山朝子 中村アン

朝山賢太 小澤征悦



則元桐子 さとうほなみ

木本美樹 影山優佳

朝山蝶子 渡邉心結

朝山晴太 嶋田鉄太



武藤哲 坂田聡

小田原誠 木村知貴

小向佐知 工藤遥

早坂カウンセラー 猪塚健太

新田カウンセラー 綾乃彩

ラジオDJ 黒田有



大日方香 河井青葉

吉浦亮 丸山智己

梶本 清 宇野祥平

中野智明 松尾諭





【第６話あらすじ】

「最後の手段とオヤゴコロ」



晴太（嶋田鉄太）が突如、転校したいと言い出す。朝子（中村アン）は、今までになく強い意思を示す晴太に戸惑いを感じ、晴太の担当医に相談。だが、返ってくる答えはいつもと同じ「様子を見ましょう」だ。病院でも学校でも先生たちは親身になってくれるが、最後はこの一言で終わるのが常。小学校卒業までも残り３カ月となり中学校選びも待ったなしの状況で、一体いつまで様子を見ればいいのか…尽きることない悩みの連鎖に、朝子の気持ちは晴れない。

©️ABCテレビ



当の晴太は、この日も学校を休み撮影現場へ。人見知りをしない晴太は、大日方香（河井青葉）らとすっかり打ち解け、上機嫌だ。

©️ABCテレビ

一方、野球を辞めた蝶子（渡邉心結）はオンラインゲームに夢中。撮影を終え深夜に帰宅した賢太（小澤征悦）は、家族といる時と違って楽しそうな蝶子に、つい相手は誰かと口出ししてキレられる。翌朝には、朝子に止められたにもかかわらず、修学旅行に行くよう晴太を説得し始めた賢太は、晴太の拒絶を誘発。さらに、この時まで晴太の転校話を聞いていなかった賢太は、朝子に八つ当たりを始め、「俺のデビュー作をぶち壊しにきてる」と被害者ムーブを発動！

©️ABCテレビ

ドラマ『こんばんは、朝山家です。』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。U-NEXT、Prime Videoでは全話配信。