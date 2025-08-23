◇ノルディックスキー サマージャンプ山形蔵王大会（2025年8月23日 山形・蔵王シャンツェ ヒルサイズHS＝102メートル）

22年北京冬季五輪金メダリストの小林陵侑（28＝チームROY）が合計288・0点で大会4連覇を飾った。1回目100メートルで首位に立ち、2回目に102・5メートルをマークして貫禄V。前回の北海道・札幌での大会に続いて今夏2戦連続優勝となった。女子は丸山希（27＝北野建設）が合計238・3点で大会3連覇に輝いた。

小林陵はヒルサイズ越え102・5メートルの飛躍で勝負を決めた。「この夏、内容は順調に来ている。今日はぎり、良いジャンプを見せられて良かった」と納得の表情で振り返った。

今季からのルールに適応したタイトになった新スーツを着用。「最後に急激に落とされる」と変化を感じる中、今大会の課題としたテレマークをきっちりと入れた。「試合2本は決められたというのは、凄くポジティブなところかなと思う」と語る。

1回目は「忘れていた」というが、2回目は歯につけるアクセサリー「グリルズ」を装着して飛んだ。ゴールドに11個のダイヤモンドをあしらったオーダー品。ジャンプ界に新風を取り込む28歳らしい取り組みも光る。

次戦はミラノ・コルティナ五輪と同じ会場で行われるサマーグランプリに臨む。「初めて飛ぶ台なので楽しみ。オリンピックの台なので、凄く良い緊張感を持って臨めるかなと思う」と心待ちにした。