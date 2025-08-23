¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤È¤ËÈá·à¤ÏË¬¤ì¡Ä¡£Àä¹¥µ¡¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìµþV¤¬¹Åç¤Ë£°¡Ý£³¤È·ë²ÌÅª¤Ë´°ÇÔ
¡¡2025Ç¯£¸·î23Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£J£±»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±ÇòÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Ç¡¢GK¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏµÜ¸¶ÏÂÌé¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ¡¢°æ¾åÎµÂÀ¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¿¼ß·Âçµ±¤È¿·°æÍªÂÀ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¿©ÌîÁÔËá¤ÈÊ¿ÀîÎç¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ïã·Æ£¸ùÍ¤¡¢Ê¡ÅÄÍ¯Ìð¡¢¤½¤·¤ÆCF¤ÏÀ÷ÌîÍ£·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡¢ÅìµþV¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë²ó¤ì¤ÐÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£¶Ê¬¡¢CK¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÈïÃÆ¡£¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤éÃæÌî½¢ÅÍ¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¸å¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤¹Àï¤¤Êý¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¹Åç¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥×¥ì¥¹¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ç¼é¤ê¤Ä¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡°û¿å¥¿¥¤¥à¸å¡Ê24Ê¬°Ê¹ß¡Ë¤Ï½øÈ×¤Û¤ÉÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤Ç¤¤º¡¢¤ä¤ä²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÀä¹¥µ¡¡Êã·Æ£¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤âGKÂçÇ÷·É²ð¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿ÅìµþV¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÊç¤ë45Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡ÊÁ°È¾¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï£°¡Ý£±¡Ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÅìµþV¤Ï¿©Ìî¤äÊ¿Àî¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤òÍê¤ê¤ËÀª¤¤¤è¤¯Å¨¿ØÆâ¤ËÇ÷¤ë¡£59Ê¬¤Ë¤Ï¿·°æ¤È¿©Ìî¤¬¤¤¤º¤ì¤â¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ÈGKÂçÇ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤È¤ËÈá·à¤ÏË¬¤ì¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¡¢¹Åç¤ÎÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Î¸Ä¿Íµ»¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç£²¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿°Ê¹ß¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¹Åç¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÊø¤½¤¦¤È¤·¤¿ÅìµþV¤â¥·¥å¡¼¥È¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÉÔÂ¤òÏªÄè¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢·èÄêÎÏ¤Îº¹¤¬¥¹¥³¥¢¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡83Ê¬¡¢¿·°æÄ¾¿Í¤ËFK¤òÄ¾ÀÜ½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅìµþV¤Ï¤½¤Î¸å¤âGKÂçÇ÷¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤òÊø¤»¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£°¡Ý£³¤È´°ÇÔ¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J£±¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Ø¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
