２ゴールの活躍ぶりで勝利に貢献した宇佐美。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　ガンバ大阪は８月23日に、J１第27節で横浜FCとホームで対戦した。

　41分に先制を許したが、45＋４分にデニス・ヒュメットがネットを揺らし、前半のうちに追いつく。
 
　迎えた後半、ホームチームが試合をひっくり返す。56分にPKで逆転弾の宇佐美貴史が、81分に勝利を決定づけるチーム３点目を奪取。終了間際に失点したが、そのまま３−２で逃げ切った。

　３連敗中だったG大阪は４試合ぶりの白星。絶対的なエースの活躍で、トンネルを抜けた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

