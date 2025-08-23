宇佐美が圧巻２発！ ガンバが連敗を止めた！ 先制許す展開も鮮やかな逆転劇、横浜FCに３−２競り勝つ
ガンバ大阪は８月23日に、J１第27節で横浜FCとホームで対戦した。
41分に先制を許したが、45＋４分にデニス・ヒュメットがネットを揺らし、前半のうちに追いつく。
迎えた後半、ホームチームが試合をひっくり返す。56分にPKで逆転弾の宇佐美貴史が、81分に勝利を決定づけるチーム３点目を奪取。終了間際に失点したが、そのまま３−２で逃げ切った。
３連敗中だったG大阪は４試合ぶりの白星。絶対的なエースの活躍で、トンネルを抜けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
