日本代表の大迫と中村が圧巻のパフォーマンス。広島が中野のゴールなどで東京Vを３−０と撃破
2025年８月23日、６位のサンフレッチェ広島が味の素スタジアムで東京ヴェルディ戦に臨んだ。同20日のヴィッセル神戸戦（０−１で敗戦）から中２日での一戦、アウェーチームのスタメンは以下のとおりだった。
システムは３−４−２−１で、GKは大迫敬介、３バックは塩谷司、荒木隼人、キム・ジュソン。ウイングバックが中野就斗、新井直人で、ボランチは中島洋太朗と田中聡、シャドーは中村草太とヴァレール・ジェルマン、CFは木下康介と、神戸戦から先発５人を入れ替えた。
ミラーゲームとなったこの試合、広島は東京Vのプレッシャーをいなしつつ、カウンターを狙うと、６分、いきなり先制する。中島のCKからV・ジェルマンがヘディングシュート。これはポストに直撃も、こぼれ球を中野が首尾よく押し込んだ。
リードした後は東京Vにサイドから攻め込まれるも冷静に対応。木下、田中、中村をはじめ、選手個々の強さを押し出す戦い方で試合を進めた。
飲水タイム後（24分以降）も個々の競り合いで強さを発揮した広島。前半アディショナルタイムの大ピンチ（東京Vの齋藤功佑が至近距離からシュート）もGK大迫の超ファインセーブで防ぎ、１−０のまま前半を終えた。
迎えた後半、広島はV・ジェルマンを下げてジャーメイン良を投入。追加点を狙ったが、むしろ東京Vにボールを握られる展開となり、59分には新井悠太と食野壮磨に際どいシュートを打たれる。この窮地をGK大迫のビッグセーブなどで防いだものの、苦しい時間帯が続くかに思われた。しかし──。
62分、ジャーメインのチャンスメイクから飛び出した中村が圧倒的な個人技で驚愕のゴールを奪取。ドリブルで持ち込み、まずGKをかわすと、角度の狭いところから左足のコントロールショットでネットを揺さぶった。
２−０としてゆとりが出たのか、広島は慌てずゲームをコントロール。交代カードを駆使しながら東京Vの必死の攻撃を阻止した。とりわけゴール前の守備は堅く、終盤は簡単にシュートまで持ち込ませず。迎えた83分には新井がFKから直接蹴り込み、３−０と勝利を決定的なモノにした。
こうしてアウェーで貴重な白星を掴んだ広島は勝点を49に伸ばした。選手に目を移せば、E−１参戦組の日本代表、中村と大迫のパフォーマンスが圧巻だった。試合終了間際にも好守を見せたこの日の大迫の活躍は称賛に値した。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
