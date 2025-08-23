またしても白星を掴めず…湘南がリーグ戦11戦未勝利。佐藤龍之介にゴールを許し、敵地で岡山に０−１敗戦
８月23日に開催されたJ１第27節で、17位の湘南ベルマーレが10位のファジアーノ岡山と敵地で対戦した。
直近のリーグ戦10戦未勝利の湘南は、序盤から押し込まれるも、７分にチャンスを迎える。敵陣ボックス手前のやや右寄りでFKを獲得すると、松本大弥が鋭いキックで直接狙ったが、惜しくもゴール左に外れる。
その後も劣勢の展開が続くなか、岡山に計10本のシュートを浴びながらも、粘り強い守備でなんとかゴールを許さず。一方、攻撃ではシュートわずか１本に留まり、スコアレスで前半を終える。
後半に入っても岡山の猛攻を受けるアウェーチーム。それでも54分には、GKポープ・ウィリアムのロングフィードを受けた鈴木章斗が相手のゴール前まで持ち込んで右足のシュートを放つ。しかし岡山の守護神ブローダーセンにキャッチされた。
すると65分、江坂任のラストパスを受けた佐藤龍之介に左足のシュートを流し込まれて先制点を奪われる。
追いつきたい湘南はその後、石井久継、ルイス・フェリッピ、石橋瀬凪を投入して反撃に出るも、後半アディショナルタイムのフェリッピのFKがクロスバーを叩くなど、最後まで得点は奪えず。そのまま０−１で敗れてリーグ戦11試合勝ちなしとなった。
次節は31日にホームでガンバ大阪と相まみえる。
