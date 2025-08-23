将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで現在対局中だ。藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井の4年ぶりV2か、佐藤天彦九段（37）主将を務めるチーム天彦の初優勝か。第5局を終えた時点では、チーム天彦が3ー2と接戦を繰り広げている。最速・最強の座に就くのはどちらのチームか、今後の展開から目が離せない。

初優勝を目指すチーム天彦は、リーダーの佐藤天彦九段（37）を筆頭に広瀬章人九段（38）、増田康宏八段（27）と“主砲級”のメンバー揃えてチーム藤井との決勝戦に臨んでいる。第5局を終えた時点では、エースの増田八段の活躍を軸に3ー2でリード。大接戦の中で、一歩抜け出すことに成功した。

しかし、チーム藤井も安定感抜群の藤井竜王・名人が、第2局で実現したリーダー対決で白星を飾るなど、まだまだ勝負はわからない。クライマックスに向けて、チーム天彦がこのまま突き進むのか、チーム藤井が逆転での優勝を飾るのか。公開生対局で行われている今後の戦いからも目が離せない。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）