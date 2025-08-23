4人組ガールズバンド NEK!（読み：ネキ）が、8月6日に配信リリースした5thデジタルシングル「rip-off」のMVを公開した。

同楽曲は、“スラングロックバンド”であるNEK!の真骨頂を示してきた「MAZE」「zero-sum」に続く、ハードロックなナンバー。MVは、楽曲のテーマである“ルッキズム”が蔓延したSNSの世界への嫌気と抵抗、そして耳に残る歪んだギターサウンドを具象化したような効果が印象的な仕上がりの映像となっている。

また、NEK!のストイックな演奏が、楽曲の世界観の中でもがく心情とリンクしながら、「それでも自分らしく生きていきたい」という前向きな結末に向けて光が柔らかく、明るく展開していく。その様子は、ハードながらも最後に背中を押してくれる同楽曲にさらなる力を与えているという。

なおNEK!は、8月30日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて初のZeppワンマンライブ『NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】』を開催予定。チケットは現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）