“武者修行”中の日本人レスラーが大技を見せた。見事なフォームで繰り出された決死のテーブルダイブで会場を熱狂させている。

【映像】“フォームも美しい”決死ダイブ→テーブル真っ二つ

スポットライトを浴びたのは、現在NOAHからパートナーシップの一環としてWWEの第3ブランド「NXT」に12月から“武者修行”中の稲村愛輝だ。稲村はタッグ戦線で活躍するとシングルでも頭角を現してNXT王座にも挑むほどに。現在は元々タッグ パートナーのジョシュ・ブリックスと因縁を燃やしている。

そんな稲村は日本時間8月19日に開催されたNXTにて、ブリックスとストリートファイトに挑む。試合中盤に稲村が大技を繰り出した。ブリックスがテーブル上で顔面血まみれで仰向けに。好機だと捉えた稲村はコーナー最上段まで登ると、勢いよくフロッグスプラッシュを見舞う。テーブルは見事に真っ二つとなった。

これには会場のファンも大盛り上がり。決死のテーブルダイブに「見事だ」「稲村はスターだよ」「最高のダイブだった」「稲村のフロッグスプラッシュは独特で良いよね」「気合い抜群のストリートファイトだった」と称賛された。

なお、試合はブリックスが勝利。稲村は善戦虚しく勝ち星を逃している。

