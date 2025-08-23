8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入し、「はがし」作業を体験した。

【画像】ラブホ清掃でスカートがめくれ上がってしまうグラドル（複数カット）

「はがし」とは、客が部屋を出てから、清掃をしやすくするために、ゴミや使い終わったシーツなどをある程度撤去する清掃前の作業のこと。水咲は「今まで1番やばかったゴミってなんですか？」と従業員に尋ねたところ、「言えない。怪しい…違法みたいなのはあります」と明かす。また掃除とはがし、どちらが大変なのかについては、「場合によっては、はがしの方が…」と答え、水咲は「ですよね。1番残骸を感じる仕事ですよね」とコメントした。

さっそく、はがし作業へ。部屋に入った水咲は「待って、臭い」と連呼。部屋にはタバコと何かの匂いが充満している。水咲は「ガチで無理だわ」「マジでヤバイ」と漏らし、洗面所に置かれた“あるもの”を発見した。「なんでここに置いたんだ？」「ありえない」と叫ぶも、従業員にとっては「まあ、よくある」とのこと。水咲は「なんで飛び出ちゃってんだろう…気持ち悪い」と苦悶の表情を浮かべながら、ティッシュで掴んでゴミ袋に入れた。

さらに、10本以上の空き缶を見て、「どれだけお酒飲んだの。2人しか入れないですよね？」と尋ねると、従業員は「いや、このホテルは何人でも大丈夫。この部屋には4人いたみたい」と明かす。すると水咲は「じゃあもうあれじゃん…」と察した。

その後、別の部屋ではシーツがひどく濡れており、水咲は「そんな気がしてた。なぜなら、掛け布団が超綺麗にかけ直されていたから。なにかをこいつらは隠していると思った」という。こうして約2時間で、計6部屋のはがし作業が終了した。