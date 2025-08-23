2025年8月23日（土）から9月7日（日）まで、『創成川公園狸二条広場』にて『沖縄フェスビアガーデン2025in札幌』が開催中です。

画像：沖縄フェス2025札幌実行委員会

『沖縄フェス』は、沖縄と北海道の観光相互誘客の実現、そして沖縄文化を体験できることでまちづくりの活性化につながる企画として昨年から開催されており、昨年は約1万人が来場した人気のイベントです！

今年は会場を『創成川公園狸二条広場』に移し、会場規模は3倍以上に拡大。企画目白押しの16日間。

画像：沖縄フェス2025札幌実行委員会

『沖縄フェスビアガーデン2025in札幌』では、泡盛や『オリオン生ビール』、沖縄グルメや沖縄おつまみ、沖縄そばやソーキそばなどを屋外で味わうことができます。

さらに、沖縄島唄LIVEやエイサー、ビンゴ大会などのイベントも目白押し！

新企画の『沖縄日替わりスタンドBAR』では、日替わりで販売する飲料が変わるスタンドバーが登場。『オリオンビール』のプレミアムビールの樽生や幻の泡盛『泡波』などが飲める限定企画も実施されますよ！

詳細情報

沖縄フェスビアガーデン2025in札幌

開催日時：2025年8月23日（土）～9月7日（日）11:00～21:00 ※雨天決行

開催場所：北海道札幌市中央区南3条東1丁目 創成川公園狸二条広場

北海道Likers編集部のひとこと

北海道では、泡盛はロックで飲むイメージが強いですが、実は沖縄では炭酸で割った“沖ハイ”スタイルが多いのだとか！ この機会に試してみては◎

文／北海道Likers

