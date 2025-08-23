館内の大画面で決勝を放送したイオンモールが大熱狂

第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行い、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で下し初優勝を決めた。地元沖縄は熱狂。企業の粋な計らいで提供されたパブリックビューイングの場から「揺れている」「みんな釘付けです」との声が上がった。

沖縄本島中部の中頭郡北中城村にあるショッピングモール「イオンモール沖縄ライカム」では、19日の東洋大姫路との準々決勝から館内にある大型ビジョンで試合を放映。パブリックビューイングの場を提供してきた。準決勝で山梨学院を破り、決勝進出が決まった21日には、午後4時前に公式Xに「高校球児たちの最後の試合をみんなで応援しよう」と決勝でも行う旨を早々に告知していた。

優勝が決まった瞬間、ビジョンを見られるフロアや階段は人で埋まり、拍手と悲鳴、さらに「やったー」と歓声が上がった。両手を突き上げ喜ぶ人も多数いた。Xにも現場で喜びを報告したファンが多数現れた。

「ライカムの観戦客やばい！みんなテレビに釘付けです」

「あまりの大歓声にライカムが揺れている」

「ライカムも1ストライクごとに拍手が起こるのほんとすごい」

「ライカムで沖尚の応援してた みんなテンションあげあげでした」

「店内のBGMを切って高校野球の音声に変えてた」

あまりの人の多さに「開店に合わせてライカムきたけどいっぱいすぎて座れない」「喜びを皆んなで分かち合おうとしたらエスカレーターですら大行列で仲間に入れなさそう」というファンもいた。



