沖縄尚学が初V

第107回全国高校野球選手権は23日、決勝が甲子園球場で行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）に3-1で勝利。悲願の初優勝となった。決勝前から話題になっていた企業も祝福。粋な計らいが改めて喝采を浴びた。

21日、沖縄尚学が準決勝で山梨学院を破った約2時間後。日本トランスオーシャン航空（JTA）が「沖縄尚学決勝進出を受け 『現地で応援したい！』という 関係者の熱い声に応え 決勝戦が行われる8月23日と24日に 大阪（関西）＝沖縄（那覇）線で 定期増便を決定しました！ ちばりよー」と公式Xで発表していた。

公式サイトには23日午前6時那覇発の便が出現したが、一瞬で完売しキャンセル待ちになっていた。甲子園観客には多数の沖縄県民が集まり、沖縄尚学の勝利を後押しした。

JTAは優勝後にXを更新。野球部と撮影した1枚を公開し「誇らしい快挙です 本当におめでとうございます 沖縄から全国へ、感動をありがとう」などとつづった。

この投稿には「またJTA乗りま〜す」「臨時便決定最高でした」「増便パワーが後押ししましたね」「素晴らしい航空会社ですね」「臨時便を即座に決定された、御社の社風にもあっぱれです」「飛行機を飛ばす決断をした会社の皆さん、その勇気にも感動です！！」「沖縄県民の一体感が凄すぎる！」「これぞ縁の下の力持ち」「好感度めっちゃ増した」などと感謝の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）