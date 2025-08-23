かっちりしすぎない！【GU】40・50代におすすめ♡「きれい見えシャツ」

例年以上にワードローブの主軸として注目度が高まっているのがシャツ。とはいえ、かっちりと真面目になりすぎるのは考えもの……。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、40・50代におすすめしたいきれい見えシャツをご紹介。ボウタイやドルマンスリーブという、端正なデザインのなかにちょっとしたアクセントが光る狙い目シャツをコーデとともにお届けします。

アレンジ自在なボウタイで印象変化を図れる一着

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

ほどよくゆとりのあるオーバーシルエットのシャツに、取り外し可能なボウタイが付いた一着。シャープな小さめの襟がついた端正なデザインをベースにしており、ボウタイの有無や結び方次第でガラリと印象変化を楽しめるのが魅力です。腰まわりまでカバーできそうな丈感も大人世代には嬉しいポイントに。

垂らしたボウタイがキレイめコーデの外し要素に

ナローシルエットのロングスカートに合わせた、オフィスにも馴染みそうなキレイめコーデ。シンプルなボウタイを大胆に垂らすだけで外し要素になり、グッと遊び心を感じさせる着こなしに。長めの着丈はタックインしやすいほか、着丈を活かして上からビスチェやベストをレイヤードするスタイリングもおすすめです。

余白を持たせたドルマンスリーブがエッジをきかせる

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

こちらはきちんと感のある襟付きシャツでありながら、肩まわりに大胆にゆとりを持たせたドルマンスリーブになっているのが新鮮。腕のラインにたっぷりと余白のあるデザインが、オーソドックスなシャツとは一線を画すエッジをきかせています。オーバーシルエットも相まって、一点投入でこなれ感を演出できそうです。

ルーズな袖をセットアップコーデのアクセントに

おしゃれな40代コーデを提案するこちらのスタッフさんは、シャツの上からビスチェをレイヤードして女性らしいラインを強調。腕まわりのルーズなゆとりが、きれいめなセットアップコーデのアクセントとして機能しています。絵になるシルエットのおかげで、一枚で着たり羽織として着回したりと、多彩なコーデが浮かんできそう！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ