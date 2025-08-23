TikTokアカウント『にゃん @misooocat』に投稿されたのは、おでこの真ん中に謎の「矢印マーク」をつけた猫ちゃんの姿です。矢印マークが絶妙に似合っている猫ちゃんの様子には8千以上の「いいね」が集まり、「思わず ほっこり♥」「これは左にスライドしたくなる」などのコメントが集まりました。

【動画：ドアを開けたら、飛び出してきたネコ→『おでこに何かついている』と思ったら…『まさかの光景』】

元気なにゃんちゃん

今回の主役は、保護猫出身の「にゃん」ちゃんです。にゃんちゃんは身体能力が高い元気な猫ちゃんのようで、高いところに登っている姿が度々投稿されています。ある日の投稿では、にゃんちゃんが軽々とカーテンレールの上に駆け登っている様子が！

また別の日には、テレビの上に乗っていたにゃんちゃんが、なんと天井に吊るされたライトに向かって大ジャンプ！アクロバティックな動きを見せたのだそう。元気なにゃんちゃんと過ごす毎日はとっても楽しそうです。

おでこに謎のマーク

今回投稿されたのは、そんな元気なにゃんちゃんのおでこに現れた「謎のマーク」です。飼い主さんがドアを開けると、隙間から飛び込んできたというにゃんちゃん。そのおでこには、なぜか左向きの矢印のシールがついていたのだとか。

このシールは届いた荷物に貼ってあったようで、にゃんちゃんが自ら荷物に頭を擦り付けた拍子についてしまったよう。おでこの真ん中にきれいに矢印マークをつけているにゃんちゃんの姿を見て、飼い主さんも笑ってしまったのだそうです。

本人は気がついていない…？

にゃんちゃん本人は、自分のおでこに矢印マークがついていることに気がついていないのか、カメラに向かってかわいい表情を見せてくれたのだそう。矢印マークもなんだか似合っています。かわいいにゃんちゃんが道案内をしてくれているかのようで、思わず左に進みたくなってしまいます。

謎の矢印マークをつけた、かわいくておもしろいにゃんちゃんの姿を見て、飼い主さんと共にこちらも笑顔にさせてもらいました。これからも元気で楽しい姿をたくさん見せてほしいです！

今回の動画には、「本ニャン何も気づいてなさそうでかわいい」「猫を見るたびに左を見なければいけない」「デコのど真ん中にwwwww」「かわいすぎるだろ！！！」などのコメントが集まりました。

TikTokアカウント『にゃん @misooocat』には、元気で楽しいにゃんちゃんの様子がたくさん投稿されています！

写真・動画提供：TikTokアカウント「にゃん @misooocat」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。