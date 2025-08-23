来客があった際、猫がそろりそろりと玄関へ…。一体何をしに行ったのかと覗いてみると、衝撃的な光景が飛び込んできたのです！玄関に向かった猫さんの珍行動をXに投稿すると、投稿は瞬く間に多くの人に拡散され、「たまたま見てしまって…大爆笑w」「腹筋痛い」「これは止めさせたいw」といった声が寄せられました！

【写真：玄関に向かった猫→何をしに行ったのかと覗いてみたら、来客の靴の前で…】

玄関に向かった猫を追いかけると…

Xアカウント『三色にゃんこ』さまに投稿されたご実家の猫の珍行動がX上で話題になっています。

ある日、ご実家に来客があった際、そろりそろりと玄関へ向かっていったという猫・にゃにゃちゃん。一体何をしに行ったのかと覗いてみると……。

さすがに来客の靴だからやめてー！と思ったという投稿者さま。しかし、猫さんの行動はヒートアップ…！

さらに行動はヒートアップ！

あろうことか来客の靴に本能のまま顔を突っ込んでいたにゃにゃちゃん。しかし、珍行動はそれでは終わらなかったそうで…。

下半身を立ち上げたかと思いきや、更にぐぐぐっと頭を靴の中へとねじ込みに行ったそう！

そして、たっぷり来客の靴の匂いを嗅いだのか、恍惚な表情を見せていたというにゃにゃちゃん。

まさかの珍行動エスカレートに、成す術がなかった投稿者さまなのでした！

衝撃的な珍行動に爆笑！

あまりにも衝撃的な珍行動がXに投稿されると、猫さんの行動に爆笑する人が続出！

投稿には42万件もの高評価がつき、「たまたま見てしまって…大爆笑w」「腹筋痛い」「これは止めさせたいw」といった声が寄せられています。

にゃにゃちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

