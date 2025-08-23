福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」のメンバーで、グラビアアイドルとしても活動している小日向優花（22）が、8月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】すごい！“I”がありすぎてウエストが隠れちゃってる

同誌初登場となった小日向。自身のインスタグラムにオフショットなども掲載し「初めての週プレさんでの撮影、とっても楽しかったです！！」と振り返った。



シースルーのニットを口でくわえてビキニを見せるセクシーなショットや、胸元の地肌に「福岡からきました」と直接書き込んだ画像なども公開。「ちょっぴり大人雰囲気のカットがあったり、デジタル写真集『やわらかく果てしなく』も発売されているので、是非どちらもご覧ください！」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。13歳のころからアイドル活動を開始し、母がマネジャーであることも語っている。芸歴は長いがグラビア活動を始めたのは2024年から。ただ、小学校高学年の時に、姉から「身長は低いけど、胸は大きいよね」と言われていたそうで、自身でも「グラビア向きのスタイルだなとは思っていたんです。」と語っている。身長148センチと小柄ながらB92（Iカップ）W60H89というボリューミーなボディの持ち主だ。



同号ではグラビアアイドル・一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭グラビアを担当。福井梨莉華、逢田珠里依、木村夢叶、峰島こまき、瀬戸環奈も登場している。



（よろず～ニュース編集部）