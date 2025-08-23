¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¹Ó°æÍ¥´õ¤¬°ËÆ£Ëã´õ¤Ë4Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤¹¡Ö½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Âè5»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤¬°ËÆ£Ëã´õ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹Ó°æ¤Ï2018Ç¯10·î¤ËDDT¥×¥í¥ì¥¹¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ëµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£Æ±28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DDT¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¡Ö½÷»Ò»þ´Öº¹¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ë»²Àï¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï2¿Í»Ä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÆ£¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÀCyberFight¹âÌÚ»°»ÍÏº¼ÒÄ¹¡Ê¸½Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¹Ó°æ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SKE48¤Ç¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯5·î4Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¹Ó°æ¤ÏÅÏÊÕÌ¤»í¤ÈÁÈ¤ß¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¡¢±óÆ£ÍÀ´ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·ÇÔÂà¡£¡ÖCyberFight¡¡Festival¡¡2021¡×¡ÊÆ±6·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Ç¤â6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ËÆ£¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤ÎÅìµþ½÷»Ò½é¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¡Ê2022Ç¯3·î19Æü¡Ë¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ß¡¢Åö»þ°ËÆ£¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÊIP¡Ë²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¡¢¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Ó°æ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÀÖ°æº»´õ¡Ë¡¢IP²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£Àè¤Î7¡¦21ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£°ËÆ£¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ëÀï¤«¤é3Ç¯5¥«·î¤Î·îÆü¡£2ÅÙÌÜ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¡¢°ËÆ£¤ÏÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡¢DDT¡¢ÊÑ·¿µÕÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¹Ó°æ¤â¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥ÄÏ¢È¯¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤â¡¢°ËÆ£¤Ï¤³¤±¤·¤Á¤ã¤ó¡¢´éÌÌ¥¦¥ª¥Ã¥·¥å¡£¹Ó°æ¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¤â¡¢°ËÆ£¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼°ìÈ¯¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¹Ó°æ¤¬¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤â¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿°ËÆ£¤ÏµÕÊÒ¥¨¥Ó¤«¤éµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ë°Ü¹Ô¤â¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£¹Ó°æ¤Î¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡¢DDT¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¼°¥¹¥¿¥Ê¡¼¤â¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¡¢¹Ó°æ¤¬¶¯°ú¤Ë¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤âÎ¾¼Ô¥À¥¦¥ó¡£¹Ó°æ¤¬Finally¡Ê¥«¥«¥ÈÍî¤È¤·¡Ë¤â¡¢Æ¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿°ËÆ£¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¡£¹Ó°æ¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊÖ¤¹¤â¡¢¼«¿È¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¡£°ËÆ£¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤òÁË»ß¤·¤¿¹Ó°æ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¢ÆóÃÊ½³¤ê¡¢¿·¿Í¾Þ¤«¤éFinally¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ó°æ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë°ËÆ£Ëã´õ¤Ë¹Ó°æÍ¥´õ¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Á´Éô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤¬¿É¤¯¤Æ¡¢Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¿É¤¯¤Æ¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤â²£¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢»î¹ç¤È¤«¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¡¢¤½¤ì¤â°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î1²ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¤È¤¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¹Ó°æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡È²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â°ËÆ£Ëã´õ¤òÄÙ¤·¤Ë¤³¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë·Á¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï°ËÆ£Ëã´õ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£°ËÆ£Ëã´õ¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ËÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢³Æ¼«¤Ç¹Í¤¨¤í¡ª¡¡¤½¤ì¤¬°ËÆ£Ëã´õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£°Ê¾å¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡ü°ËÆ£Ëã´õ¡Ê15Ê¬11ÉÃ¡¡ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¹Ó°æÍ¥´õ¡û
¢¨Finally