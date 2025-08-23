フィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さんが２３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。元気過ぎるゆえの独特の生活習慣を明かした。

今回は「何があっても絶好調アスリート！」と題し、スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合。見れば元気になる自分やチームの盛り上げ方、理解不能な行動が紹介された。

「フィギュア（現役）の時は元気さはなんの役にも立たなかったんですけど、元気なおかげで今、テレビに出られて、うれしいですね。今、役に立ってる、やっと」と笑顔の高橋さん。

日々の生活でも起きたら、まずプールに飛び込むことを明かすと「本当に現役の時から起きた時から刺激が欲しいんですよ」と明かすと「マンションに付いているプールに起きたら必ず行って。でも、心臓に悪いから、シャワーを浴びるんですけど、起きたってことに気づかないよう半目でシャワーを浴びて、ゆるめのを浴びて。まだ寝てる状態でプールに入ると、１日の気合がすっごい入って最高の１日の始まりです」と笑顔で言い切った。

さらに「今は日本にいるんで、プールがないんですけど、必ず朝起きたらダッシュ。メガネは着けたまま服だけ着替えてダッシュ。だからこそ、夜寝る前が大変。寝る前にアップしてから寝て…。（寝ている間は）休憩」と続けて、ＭＣの浜田雅功ら共演者を驚かせていた。