【24日（日）の天気】

猛烈な暑さは収まらず、午後は天気の急変に注意が必要です。

●西日本・沖縄

晴れ間がありますが、局地的に激しい雷雨となるところがあるでしょう。最低気温は27℃前後、日中は大阪で36℃と11日連続の猛暑日となりそうです。

●東日本

朝から日差しが届きますが、午後は内陸や山沿いを中心に天気が急変し、非常に激しい雨の降る恐れもあります。最高気温は岐阜、甲府、熊谷で38℃、東京や名古屋で37℃と体温を超える暑さとなりそうです。

●北日本

秋田は朝にかけて雨が降りますが、午後は天気が回復しそうです。北海道は安定して晴れるでしょう。福島は37℃、仙台や山形は36℃と猛暑が続きそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

晴れる日が多いものの、26日（火）〜27（水）は日本海側を中心に雨の降るところがあるでしょう。来週にかけても各地厳しい暑さが続きそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は26日（火）〜27（水）は雨、関東も27日（水）は雨が降るでしょう。名古屋はこの先も37℃予想の日が多い一方、関東や北陸では来週、猛暑日の日は少なくなりそうです。

●旭川〜福島

26日（火）〜27（水）にかけては低気圧や前線の影響で、大荒れとなる恐れがあります。25日（月）以降は東北南部も猛暑が落ち着き、仙台は25日（月）は28℃の予想です。北海道は30℃に届かない日が続くでしょう。