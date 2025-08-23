元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

「アレがない…？」新居での新婚生活がスタート！だけど「こんなんで生活できるの？」

10歳年下の彼・チロくんとの結婚を機に、新居へ引っ越すことになったミロチさん。

約1年前に経験した別の男性との婚約破棄のときから荷解きしていない荷物があり、今回は荷造りがらくだったなぁと振り返ります。

ひとり暮らしも気軽で好きだったけれど、実家にいたときは何もしなくてもご飯は出てくるし洗濯も終わっているし、何より困ったら母がそばにいてくれて…。そう考えていたら、母への思いがあふれて号泣してしまいました。

引越し当日。チロくんが先に新居に到着しているよう。荷解きが進んでいるか見てみると、ダンボールがない！しかし、よく見るとチロくんの荷物もまったくない…？

不思議に思ってチロくんに聞いてみると、荷物はなんと段ボールひと箱だけ。「ミロチさんと歩む新しい人生を裸一貫やっていこうという意思表示」だとドヤ顔で語るチロくんでしたが、ミロチさんに「はよとって来い」と冷静にツッコまれてしまいました。

作／ミロチ