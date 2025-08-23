実母の「お金貸して」がしつこい。無理だと言ってもわかってくれず…どうしたらいい？【ママリ】

断ってもお金を借りようとする実母

実母からお金を貸して欲しいと朝からLINEが止まりません😭

以前から何度も貸していて、かえってきてはいますが今月から保育園にもいってて家計も厳しいです。

無理だと言っても分かってくれません😣

明日取りに行くとまで言われてます😅 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、実母からお金を貸してほしいというLINEが来て困っているという投稿を紹介します。これまでも何度かかしており、貸したものは返ってきているものの今回は家計が厳しく貸すことが厳しいという投稿者さん。実母にそう伝えても理解してくれず、どうしたらいいものか悩んでいるそう。

お金の貸し借りというのは家族であってもできるならあまりしたくないものですよね。それでも、実母からの頼みだからと投稿者さんは貸していたのかもしれませんね。これまで貸してくれていたのだからと実母は思っているのかもしれませんが、家計が厳しくて貸せないと言われているのに明日取りに行くというのはあまりにも自分勝手ですよね。ないお金は貸せないですから、もし家まで来たとしても「お金がない」と突っぱねていいと思います。実母とはいえ無理なものは無理なのだと理解してもらういい機会なのではないでしょうか。

お金を借りようとする実母にさまざまな声が

大変ですね😭

そこで少しでも優しくしたり貸してしまうと、そこに付け込まれてしまいます。居留守しましょう。対応しちゃだめです。 出典：

qa.mamari.jp

無理と言ってるのに来るって

自分のことしか考えてないですね🥲



明日どこか行くか来ても無視します🥺

今後貸さないなら心を鬼にしてください✨ 出典：

qa.mamari.jp

明日は明日で用事あるから来ても無理だと断りましょう🙏 来ても居留守です。 出典：

qa.mamari.jp

顔を合わせると強く言われて負けてしまうかもしれませんし、そもそも貸すつもりがないのだから今回に限っては顔を合わせる必要もないのかもしれませんね。居留守を使うなり、家にはいないようにして「お金は貸せない」とだけ伝えておけば十分なのではないでしょうか。実母にもさまざまな事情があるのかもしれませんが、そうだとしても家族がいる娘からお金を借りようとするのは決して当たり前なことではないと思います。実母にもお金を借りるということについて一度しっかりと考えてみてほしいですよね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）