¥Ð¥ê¥¥ã¥êOL¤«¤éÀ¶ÁÝ°ÍÍê¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½é¶ÐÌ³¤Î½÷À¤¬¸«¤¿Éô²°¤Ï¡Ä¡¿¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó¤
¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó ¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¡Ê¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡§´Æ½¤¡¦Ãø¡¢¤â¤Å¤³¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó¡¡¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¤¿Àé³¨Èþ¡£¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¡¢Éô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀé³¨Èþ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶ÁÝ²ñ¼Ò¡Ö¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ÍÍê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Àé³¨Èþ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£À¶ÁÝ¸½¾ì¤ÏÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÍÍê¼ç¤È¡¢Èà¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¤ÃúÇ«¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Àé³¨Èþ¼«¿È¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£YouTube30Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¥´¥ß²°Éß¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ªÊÒÉÕ¤±¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó ¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó¡¡¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤òÂà¿¦¤·¤¿Àé³¨Èþ¡£¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¡¢Éô²°¤Ï¥´¥ß²°Éß¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀé³¨Èþ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶ÁÝ²ñ¼Ò¡Ö¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ÍÍê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Àé³¨Èþ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£À¶ÁÝ¸½¾ì¤ÏÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÍÍê¼ç¤È¡¢Èà¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¤ÃúÇ«¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Àé³¨Èþ¼«¿È¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£YouTube30Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¥´¥ß²°Éß¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ªÊÒÉÕ¤±¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥´¥ß²°ÉßÀìÌç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¸½¾ìÆüÊó ¥ì¥Ù¥ëMAX¤Î¿ÍÀ¸¤ªÊÒÉÕ¤±¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£