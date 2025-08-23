「あれ、友達がいない…」一時帰国明け、登園は順調だけど｜ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない【ママリ】
こーくんと仲良くしているという、ジェイデンのママから声をかけられたみゅこさん。それぞれの帰国後に遊ぶ約束をし、連絡先を交換します。
©myuco_baby
©myuco_baby
日本に一時帰国したことで、オーストラリアに戻ってから登園渋りがまた復活するこーくん。もっとも、これはみゅこさんの想定内です。
©myuco_baby
©myuco_baby
オーストラリアに戻ったばかりで疲れていることもに配慮し、一日だけ保育園をお休みさせたみゅこさん。自分自身の対応はこれでいいのか…みゅこさんは不安になりますが、それは杞憂に終わり、翌日こーくんは登園していきました。
すると、ジェイデンはまだ保育園に来ていないとのこと。
©myuco_baby
日本への一時帰国を経て、オーストラリアに戻ると、一日だけ登園を渋ったこーくん。お休みさせた翌日は、しっかり登園していきました。
いつオーストラリアに戻ってくるのか、ジェイデンのママにメールで尋ねればよいのですが、連絡先交換から時間が空きすぎてそれもハードルが高く…。気づくと年末になっていました。
新しい環境に親子で挑戦！数々の困難に立ち向かい、成長した我が子
©myuco_baby
©myuco_baby
©myuco_baby
「おとうさんのところに行きたい」という息子・こーくんのひと言がきっかけで、みゅこさんは思い切って単身赴任中の夫を追い、親子でオーストラリアへの移住を決意します。
ところが出発直前、到着日がお父さんの出張と重なっていることが判明。現地に着いてもすぐには家族がそろわず、みゅこさんが一人でこーくんを保育園に連れて行くことになります。日本と違う保育環境に戸惑い、登園を嫌がるこーくん。みゅこさん自身も不安を感じながらのスタートでしたが、少しずつこーくんも園に慣れ、笑顔が戻っていきました。
ところが今度は、国内での引っ越しが決まり、せっかく慣れた保育園ともお別れすることに。再び見知らぬ土地と新しい園での生活が始まり、こーくんはまた登園を渋るようになります。けれど時間が経つにつれ、新しい友達や先生とも打ち解け、安心して通えるようになっていきました。そして、現地での生活にも自信がつき、小学校入学に向けて前向きな気持ちで準備を進めていくようになります。
子どもにとって保育園は、家族以外とつながる初めての「社会」。環境の変化に戸惑うのは当然です。それでも、そばで見守ってくれる大人の存在があれば、子どもは少しずつ環境に順応していけるのだと感じさせてくれます。
みゅこさんとこーくんの経験は、異文化の中でも親子で支え合いながら成長していけること、そして新しい環境の中に安心できる居場所を見つけていけることを教えてくれる心温まるお話です。
記事作成: もも
（配信元: ママリ）