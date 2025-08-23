男子中学生が「将来なりたい職業」ランキング！ 2位「プロスポーツ選手」、調査開始以来初の1位は？
ソニー生命保険は2025年6月6〜16日、全国の中高校生を対象に「中高生が思い描く将来についての意識調査」をインターネットで実施。今回はその結果の中から、男子中学生の将来の夢やなりたい職業、そして調査開始年の2017年データとの比較結果などを紹介する。
【10位までの全ランキング結果】
2024年の同調査では1位だった「YouTuberなどの動画投稿者」が3位へ後退。これまでなりたい職業ランキング上位であった公務員が本調査開始以来、初の1位獲得となった。
また将来の夢についても聞いたところ「好きなことを仕事にする」（52％）が最も多く、次いで「安定した毎日を送る」（44％）「趣味を充実させて生きる」（40％）「あたたかい家庭を築く」（38％）「素敵な相手と恋愛・結婚する」（34％）「お金持ちになる」（34％）といった結果になった。
将来なりたい職業ランキングの結果と照らし合わせると、公務員やプロスポーツ選手、YouTuberなどは、「好きなことを仕事にする」や「安定した毎日を送る」といった将来の夢を反映した結果といえるかもしれない。
2017年の男子中学生のなりたい職業ランキングTOP5は、1位「ITエンジニア・プログラマー」（24％）。以降、2位「ゲームクリエイター」（20％）、3位「YouTuberなどの動画投稿者」（17％）、4位「プロスポーツ選手」（16％）、5位「ものづくりエンジニア（自動車の設計や開発など）」（13％）となっている。
2025年の1位になった「公務員」は6位。4位であった「会社員」はランク外だった。
また将来の夢に関しては、「好きなことを仕事にする」（32％）が最も多く、次いで「お金持ちになる」（31％）「趣味を充実させて生きる」（30％）「安定した毎日を送る」（28％）「あたたかい家庭を築く」（25.0％）という結果となった。
2025年度の結果と比較すると、順位自体にさほど変わりはないものの「安定した毎日を送る」に関しては16％、「好きなことを仕事にする」にいたっては20％増加している。
もしかしたら、コロナ禍などを経たこの8年間で、より安定的な仕事、または自分のやりたい仕事への興味関心が高まっているのかもしれない。
＜参考＞
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2017」
※選択肢の表記は原文ママ
(文:All About 編集部)
【10位までの全ランキング結果】
男子中学生が将来なりたい職業ランキング、1位は？2025年の男子中学生のなりたい職業ランキングでは、1位「公務員」（16％）、2位「プロスポーツ選手」（15％）、3位「YouTuberなどの動画投稿者」（14％）、4位「会社員」（11％）、5位「ITエンジニア・プログラマー」（10％）となった。
また将来の夢についても聞いたところ「好きなことを仕事にする」（52％）が最も多く、次いで「安定した毎日を送る」（44％）「趣味を充実させて生きる」（40％）「あたたかい家庭を築く」（38％）「素敵な相手と恋愛・結婚する」（34％）「お金持ちになる」（34％）といった結果になった。
将来なりたい職業ランキングの結果と照らし合わせると、公務員やプロスポーツ選手、YouTuberなどは、「好きなことを仕事にする」や「安定した毎日を送る」といった将来の夢を反映した結果といえるかもしれない。
8年前と比較して見えてきたことでは、本調査の開始初年度である2017年の将来なりたい職業ランキングと将来の夢はどうだったか。
2017年の男子中学生のなりたい職業ランキングTOP5は、1位「ITエンジニア・プログラマー」（24％）。以降、2位「ゲームクリエイター」（20％）、3位「YouTuberなどの動画投稿者」（17％）、4位「プロスポーツ選手」（16％）、5位「ものづくりエンジニア（自動車の設計や開発など）」（13％）となっている。
2025年の1位になった「公務員」は6位。4位であった「会社員」はランク外だった。
また将来の夢に関しては、「好きなことを仕事にする」（32％）が最も多く、次いで「お金持ちになる」（31％）「趣味を充実させて生きる」（30％）「安定した毎日を送る」（28％）「あたたかい家庭を築く」（25.0％）という結果となった。
2025年度の結果と比較すると、順位自体にさほど変わりはないものの「安定した毎日を送る」に関しては16％、「好きなことを仕事にする」にいたっては20％増加している。
もしかしたら、コロナ禍などを経たこの8年間で、より安定的な仕事、または自分のやりたい仕事への興味関心が高まっているのかもしれない。
＜参考＞
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2017」
※選択肢の表記は原文ママ
(文:All About 編集部)