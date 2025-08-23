ポケモンイベントにウルウル→帰省した息子を見送る母に1000いいね「わかる」「お母さん、お疲れさま」【ママリ】

小さかったわが子は、1人暮らしのアパートへ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あころ🍓🐱🐹🐾from:rocca(@akorocca77162)さんの投稿です。懐かしいものを見たり、場所に訪れたりすると、ふと思い出に浸ることがありますよね。あころさんは、1人暮らしのアパートに帰る息子さんを送る途中、ポケモンイベントの近くを通りかかりました。母の思いに、じんと温かくなるはず。

子どもたちが 「ピカチュウー！」と、大きな声で歓声をあげる様子を見て込み上げた母の思いに、じんと温かくなるはず。

長男が高速バスで帰る前に ふたりで池袋をプラプラしたんだけど、サンシャインシティでポケモンのイベントやってて 小さい子たちが 「ピカチュウー！！」って 大きな声で呼んで ピカチュウ登場したの。思えばほんの数年前は 子どもたち連れて あの中に私もいたなぁって ちょっとうるうる🥺

隣見たら⬇️

あの時の小さい子は私の身長を抜かして これから一人暮らしのアパートに高速バスで帰って また明日から会社に行くんだよねって 思ったら号泣しそうに💦😭さすがに 長男困るから 我慢したけど おばちゃんメンタルやばいわ。

目の前にはお子さんたちとの思い出の光景が、横には成長した息子さんが。想像してこちらまでうるっときてしまいました。特に息子さんを見送るときなので寂しい思いもあったでしょう。息子さんにも、思い出の光景に感じるものがあったかもしれませんね。



この投稿には「なんかスイッチがはいって、ほんのちょっとの事でいろいろ思い出しちゃってところ構わず泣きそうになるよねぇ😭」「お母さん、お疲れさまです☺」といったコメントが寄せられていました。これまでのお子さんとの日々を思い出したというエピソードに、胸がぽかぽかと温かくなる素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）