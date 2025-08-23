「ハイキュー!!×ミルクレア」限定パッケージ登場♡数量限定アイスをチェック

赤城乳業から大人気アイス「ミルクレア」に、週刊少年ジャンプの名作『ハイキュー!!』とのコラボパッケージが登場します。ベルギーチョコレート味と焦がしキャラメル味の2種類を、2025年9月22日(月)より数量限定で全国発売。パッケージには日向翔陽や影山飛雄をはじめ、人気キャラクターが描かれ、ファン必見のアイテムです。さらに豪華オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。

限定「ミルクレア」商品ラインナップ

今回のコラボでは「ミルクレアベルギーチョコレート」と「ミルクレア焦がしキャラメル」が特別パッケージで登場。

どちらも希望小売価格は486円（税込）、40ml×6本入りのバータイプアイスです。ベルギーチョコレート味は、すっきりとした甘さの中にしっかりとカカオの風味が感じられ、天童覚も思わず唸る仕上がりに。

焦がしキャラメル味は香ばしくコク深い甘さで、ほっとひと息つきたいときにぴったり。各1本あたり約94～96kcalと罪悪感なく楽しめるのも嬉しいポイントです。

豪華プレゼントキャンペーンも実施

「ハイキュー!!×ミルクレア」コラボでは、抽選で合計819名様にオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催。

A賞は日向・影山・及川をあしらった特大クッション（10名様）、B賞はアクリルスタンド（309名様）、C賞はQUOカード（500名様）と豪華ラインナップ。

対象商品はコラボパッケージの「ミルクレアベルギーチョコレート」と「焦がしキャラメル」で、応募方法はパッケージ裏の応募券を使用するか、専用サイトから応募はがきをダウンロードして郵送するスタイルです。

ファンにとって見逃せないチャンスです♪

ハイキュー!!と共に楽しむ特別なひととき

アイスの味わいはもちろん、スペシャルパッケージには日向翔陽や影山飛雄、及川徹、牛島若利、木兎光太郎などトッププレイヤーたちが描かれ、アイスを食べながら作品の世界観を堪能できます。

さらにベルギーチョコレート味ではショコラティエとして活躍する天童覚も登場。物語の余韻と濃厚アイスのマリアージュが、まるでご褒美のような時間を演出してくれます。

数量限定♡この秋の特別なスイーツ体験を

「ミルクレア」と「ハイキュー!!」の夢のコラボレーションは、2025年9月22日(月)から全国発売。

数量限定のため、見つけたら即ゲットがおすすめです。味わい深いベルギーチョコレートと焦がしキャラメルの2種に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たるキャンペーンも展開中。

アイスを味わいながら『ハイキュー!!』の世界観に浸り、この秋だけの特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡