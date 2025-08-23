◆明治安田生命J1リーグ第27節 福岡0―0清水（23日・ベスト電器スタジアム）

アビスパ福岡がシーズン後半で早くも3度目となるスコアレスドローに終わった。9戦負けなしもこの間は3勝6分けで、またも勝ちきれなかった。

4月の前回対戦はリーグ戦7戦負けなしでクラブ史上初の首位に立って臨んだが、1―3で完敗。今季最多失点を喫し、ここから勝利が遠のき順位を下げた。順位こそ違うものの、8戦負けなしで迎える今節も状況は似ている。

前回のリベンジを果たそうと、序盤からアグレッシブな姿勢で向かった。前節まで2戦連発の碓井聖生がベンチ外となったが、代わりにスタメンで入ったナッシム・ベンカリファや、先発復帰した見木友哉が攻撃を活性化させた。前半22分ごろ、紺野和也からのグラウンダーのパスをペナルティエリア内でベンカリファが収め、最後は先発復帰した見木が中央で折り返したが、相手にブロックされた。

同35分ごろには藤本一輝がドリブル突破から強烈なシュートを放ったが、相手GKのセーブに阻まれた。守備面では清水が得意とするセットプレーに苦戦しながらも無失点でしのぎ、0―0で折り返した。

後半も互いにチャンスをつくりながら、得点が入らない展開が続く。後半37分には清水のマテウス・ブルネッティが警告2枚で退場となり、福岡が1人多い状況に。ボランチの松岡大起を下げて長身FWのウェリントンを投入し、得点を奪いにいったが、数的優位を生かせず1点が遠かった。

（記録は速報値）