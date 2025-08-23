９戦負けなしも「それはいらない」ときっぱり。10人の清水にドロー。アビスパ指揮官は「勝てない、強くない」と悔しがる
アビスパ福岡は８月23日、J１第27節で清水エスパルスと対戦。０−０で引き分けた。
後半の終盤には相手に退場者が出て、数的優位で戦えたが、最後までゴールが遠かった。試合後のフラッシュインタビューで、金明輝監督は「暑いなか、家族連れのたくさんのサポーターが来てくれて、必ず勝ちたかったと。悔しいですね。それだけです」と振り返る。
白星を掴めなかったが、福岡はこれで９戦負けなし。もっとも、指揮官は「まったく、それはいらないですね」と興味を示さない。
「勝てない、強くない。それだけだと思っています。もう少し、やる必要がある」
負けはしなかったが、勝てなかった清水戦。「やっぱり点は入っていないので。なかなか評価しづらいところはありますが、ホームで、得点ゼロで、相手の状況も踏まえると、残念だなという気持ちでいます」
次節は31日に、優勝争いに絡む柏レイソルのホームに乗り込む。金監督は「選手たちは本当に精一杯、振り絞ってやってくれている。そこは評価しつつも、やっぱりプロなので、勝利というところにベクトルをしっかり向けて、アウェーで勝って帰れるように良い準備をしたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
