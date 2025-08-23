◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が23日のDeNA戦（東京D）で今季18度目の先発登板。6回途中3安打無失点と好投し、5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）をマークした。DeNA戦は昨年7月27日（横浜）から4連勝。

笑顔、笑顔のお立ち台を終えたあとには囲み取材にも応じ、「長かったか」の質問に答えた「長い、長かったです」の言葉には実感がこもった。

また、投球テンポを以前より速く変えたことに関しては「前回の登板で僕と投げ合ったピッチャーが村上さんで、投げ終わった後に杉内さんにも阿部さんにも“村上見とけ”って言われて。やっぱりテンポが凄い良かったので、そこをマネしようと思ってやりました」と「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された16日の阪神戦（東京D）で投げ合った相手5年目右腕・村上頌樹投手（27）を手本にしたと明かした。

この一戦では、井上が3回5安打3失点降板で敗戦投手となったのに対し、村上は巨人打線に最後まで二塁すら踏ませずに9回を散発2安打完封。阿部慎之助監督（46）、杉内俊哉投手チーフコーチ（44）から受けた“村上見とけ”のアドバイスを守って好投に結びつけた。

「最終的にはマウンドに行く前も内海さんにも“気持ちだぞ”って言われたので、やっぱり気持ちがいつもより、向かっていく気持ちが凄い強かったんで、最後はやっぱりそういうところだなと思います」と内海哲也投手コーチ（43）からのアドバイスも明かした井上。

「やっぱこうやって勝ちがついて、次の登板も凄い今までよりもポジティブに迎えられるんで、そこはなんだろ、そのまま1週間やってきたことをまた継続して、またやっていきたいなと思います」と巻き返しを誓った。