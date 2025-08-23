あんなこといいなできたらいいなが、もう目の前までやってきちゃいました。

宇宙モノのSF映画を見ていると登場する、人をサポートしてくれるAI。そんな空想だったパートナーが、実際の宇宙で本格稼働するかもしれません。

というのも、NASAとGoogle（グーグル）が、現在長期間の宇宙ミッションで宇宙飛行士をサポートするAI搭載の医療アシスタントの試験を共同で行なっているんです。

宇宙での健康状態をAIがサポート

NASAはアルテミス計画（NASAが主導する月面探査計画）で、新たな有人宇宙飛行の時代に向けた取り組みとしてGoogleと協力して、乗組員医療責任者デジタルアシスタント（Crew Medical Officer Digital Assistant：CMO-DA）という臨床意思決定支援システム（CDSS）の概念実証実験を行なっています。

ドラえもんの秘密道具で例えると「お医者さんカバン」。薬の処方はできないですが、症状に応じて診断をAIがサポートしてくれるというのは秘密道具さながら。

このアシスタントは、月や火星へのミッションで宇宙飛行士が症状を診断し、治療することを可能にすることを目指しています。Googleによれば…

このAIシステムは、宇宙飛行に関する文献をもとに学習しており、最先端の自然言語処理と機械学習技術を用いて、クルーの健康とパフォーマンスに関するリアルタイムの分析を安全に提供します。

と述べています。NASAとGoogleは現在、医師と協力してモデルのさらなるテストと改良を進めています。

地球の遠隔地でも応用できそう

月や火星のミッションでは、通信に往復で最大45分のタイムラグが発生してしまいます。そのためリアルタイムに相談をすることが難しい環境下に置かれます。

だからといって地球へ帰還することもできません。そのためその場で受け答えしてくれるAIアシスタントは、タイムラグを埋めてくれる重要な存在になることが期待されています。

そして、この技術は地球上でも応用の可能性が考えられています。

医療を受けるために長距離移動をしなければいけない場所に住んでいる人々にとって、救世主になる可能性も同時に秘めています。なんだか遠い宇宙の話かと思ったら、地球の暮らしでもAIのテクノロジーが人類を救ってくれる。そんな日がもう目前にやってきていました。

いずれ病院に行かずとも自宅で診断、薬の処方、治療完了なんてSFで思い描いた夢物語も、未来のあなたは体験者になっているかもしれません。

