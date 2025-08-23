a flood of circleの佐々木亮介、弾き語りツーマン＜雷よ静かに轟け＞第十一夜を11月開催
a flood of circleの佐々木亮介主催による弾き語りツーマンシリーズ＜雷よ静かに轟け＞第十一夜が、11月23日に開催されることが発表となった。
弾き語りツーマンシリーズ＜雷よ静かに轟け＞の会場は、映画『浅草キッド』の舞台ともなった東京・浅草フランス座演芸場東洋館だ。これまで全十回を開催。第一夜の中田裕二から、NakamuraEmi、奇妙礼太郎、古市コータロー、小山田壮平、詩人・御徒町凧、中村一義(Acoustic set with 三井律郎)、TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)、橋本絵莉子、山口洋(HEATWAVE)が出演し、全公演ソールドアウトしている。第十一夜のゲストは後日発表される予定だ。
チケットのファンクラブ先行受付は本日8月23日20時より。
■佐々木亮介弾き語り興行＜雷よ静かに轟け＞第十夜
11月23日(日) 東京・浅草フランス座演芸場東洋館
open19:00 / start19:30
ゲスト：近日発表
▼チケット
前売り：\4,800
【ファンクラブ先行】
受付期間：8/23(土)20:00〜8/31(日)23:59
http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/
