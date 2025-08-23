°½Âë¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ª¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤¬Á´¹ñ½ÐÅ¹¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤Û¤«Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¿¥ì¥ó¥È½Ð±é¤ÎCM¤âÏÃÂê¤Ë
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÞ»¤ì¤¿¤Æ°ìÇÕÌÜ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö°½Âë¡×¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë²Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯8·î18Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½Âë¤Î¿·CM¤Ë¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Ë°ú¤Â³¤¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤¬Å¹¼ç¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤Î¿·CM¤ò8·î18Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±ÇÃæ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤´ÅöÃÏ¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡Ö°½Âë¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëCM¤¬¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê(¢¨1)¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤ò¸ÂÄê½ÐÅ¹(¢¨2)¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä¸ÄÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö°½Âë¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤â¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1 Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§ËÌ³¤Æ»¡¢´ä¼ê¡¢ÉÙ»³¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢¼¢²ì¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì
¢¨2¡Ö°½Âë²°¡×¸ÂÄê½ÐÅ¹ÃÏ°è¡§ËÌ³¤Æ»¡¢´ä¼ê¡¢Ê¡°æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ²¡¡°½Âë²°¡×¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë°½Âë²°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÌÜÅª¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ²¡¡°½Âë²°¡×¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×Á´¹ñÅ¸³«¤Î°Õ¿Þ¤äÁÀ¤¤¡¢ÌÜÅª¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é½ÂÃ«¤ÇÌó3¥«·î¤ÎÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤ê´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÍ½þÈÎÇä¡Ü°½Âë¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½©¤«¤é¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ëÊý¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë°½Âë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÀ¤«¤éÌÌ¤Ø¤È¡¢¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡É¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯½©¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢½Õ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬Å¹¼ç¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëCM¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¸ÂÄêCM¤âÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÄêÈÖ·Ï¤Î¶ñºà¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤½¤Î¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ñºà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡Ö°½Âë¡×¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸µÍè¡¢ÎÐÃã¤È¤·¤Æ¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ò°½Âë¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤È°½Âë¤ÎµÊ¿©µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¤Î°½Âë¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¡¢ÈÎÂ¥¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡É¤ò¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³¤ÎÁÐÊý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°½Âë²°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°½Âë¡×¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¡¢¿Ê²½¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆüËÜ¤ÇÎÐÃã¤È¶¦¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÂ¿©Ê¸²½¤ò¹ñÆâ³°¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¤Ë¤®¤ê¶¨²ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡Ö°½Âë¡×¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÄó°Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦°½Âë¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°½Âë¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡Ö°½Âë¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î³¤ÂÝ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÞ»¤ì¤¿¤Æ°ìÇÕÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤Î°½Âë¤¬¼çÌò¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡£¤¼¤Ò²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤âÎ¹Àè¤Ç¤â¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¾®ÎÓ¼·½ï
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
