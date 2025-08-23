リーガルリリーが、2021年から毎年実施している対バン企画＜cell,core＞を開催することを発表した。また、開催5周年を迎えると共に、2025年と2026年を跨いだ企画として、＜リーガルリリー 『cell,core 2025 to 2026』＞を行うことも発表された。

本企画は、毎回リーガルリリー独自のこだわりを持ってゲストを招くイベントとなっているが、今回は2025年12月18日に大阪・心斎橋BIGCAT、2026年1月20日にZepp DiverCity(TOKYO)の東阪2カ所で開催する。

2025年から2026年へと、これからも＜cell,core＞が繋がっていくことを願った5周年企画となる予定で、イベントを通じた特別な企画も今後予定しているとのこと。対バンアーティストの発表も含めて、続報をお待ちいただきたい。

イベントタイトルの『cell,core』は、“cell” ＝“細胞”、“core”＝“核”を指しており、それぞれのcore（=核）を持ったお客さんやアーティストがcell（＝細胞）であり、ライブ空間に集まることで互いに共鳴し合い、新しいcore（＝核心）を作り上げることを目的としているという。また、今回イベント開催5周年を記念して＜cell,core＞のメインビジュアルが新しくなった。光と共に細胞が胎動しているようなグラフィックが印象的で、デザインはLAND OF LAVAの竹田美織が手掛けている。

そして、今回のイベントでは2組＝ペアでの購入でチケット代金がお得になる、ペアチケットの販売も決定。本日よりチケットぴあにて、オフィシャル一次先行受付がスタートとなっているため、ぜひチェックして欲しい。

◾️＜リーガルリリー 『cell,core 2025 to 2026』＞ ◆大阪編

日程：2025年12月18日（木）心斎橋BIGCAT

開場 17:30 / 開演 18:30

前売 一般チケット：\5,500（税込・D別）/ ペアチケット：\9,000（税込・D別）

Guest：？？？ ◆東京編

日程：2026年1月20日（火）Zepp DiverCity(TOKYO)

開場 18:00 / 開演 19:00

前売 一般チケット：スタンディング \5,500（税込・D別）/ 2F指定席 \6,600（税込・D別）

ペアチケット：スタンディング \9,000-(税込・D別)

Guest：？？？ ◆チケット情報

オフィシャル一次先行（抽選）チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/cellcore2025to2026/

受付期間：8月23日（土）20:00〜9月7日（日）23:59