ボートレース多摩川の男女混合戦、「多摩川のおんなカップ」は準優3個レースを終えて、あすの優勝戦に進む6人が決定した。優勝戦注目は、4号艇の河村了（41＝愛知）だ。

予選2位通過の河村。準優勝戦は11R1号艇で登場した。インから先マイを果たすが大きくターンマークを外してしまい、藤岡俊介、上村純一、寺田千恵、三宅潤に差されてしまった。これで万事休すと思いきや、1周2マークで上村、寺田、三宅の内を突いて、2周ホームで2着に浮上した。

「思った以上に回っていなくて、1マークはイン全速でいったけど、初動で舟が浮いた。舟が戻ってくるのに時間がかかった。違和感があったし、道中は怖々乗っていた」と猛省。だが、一方で「あの展開でも2着にこれたし、多摩川はいいエンジンを引かなくても優出できるので相性がいい」。今回で多摩川14回目の優勝戦進出となる河村だが、前々回まで一般戦は優勝1回を含む6連続優出を果たしている。

「この失敗を踏まえて、明日はバッチリ調整を合わせたい。合えばターン回り型でいい。行き足から伸びの違和感はなかった」。遠征組ながら相思相愛の水面で今年2回目、多摩川は3回目のVを狙い撃つ。