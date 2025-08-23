Ìð°æÅÄ Æ·¡¢¿·¶Ê¡Ösigh sigh sigh¡×MV¸ø³«¡£¡ÖÊÄºÉ´¶¤È³«Êü´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë3¸©¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±Ìó12»þ´Ö¥í¥±´º¹Ô¤â
Ìð°æÅÄ Æ·¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ösigh sigh sigh¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ösigh sigh sigh¡×¤Ï¡¢8·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¶Ê¡£º£ºî¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦´Ý»³Âó¿Í¤ò´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÊÄºÉ´¶¤È³«Êü´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅìµþ¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¤È£³¸©¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¡¢ÁáÄ«¤«¤éÌó12»þ´Ö¤Î¥í¥±»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ösigh¡×¤Ï¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¯¤¿¤áÂ©¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î»ì¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼GAKU¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¡¢¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÈÊÄºÉ´¶¤È³«Êü´¶¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£ÃÝÎÓ¤äÃÏ²¼Æ»¡¢¤½¤·¤Æ³ê¶õ¾ì¤È¤½¤ÎÍîº¹¤â´Þ¤á¤¿À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢8·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¡¢8·î30Æü¤ËÂçºå¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¤Ë¤Æ¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ìð°æÅÄ Æ·¤È±ï¤¬¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä·Ý¿Í¡¢ÁíÀª16Ì¾¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¸«¤¿Ìð°æÅÄ Æ·¤Î¿ÍÊÁ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù
2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://lit.link/yaiko_doors
ÇÛ¿®¡§https://yaiko.lnk.to/DOORS
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2DISCS¡§CD+DVD¡Ë COZP-2192/3 4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆÃÅµDVDÉÕ
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡ËCOCP-42519¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡¦CMS¸ÂÄêÈ× ¡Ê¡ÖDOORS¡×½é²ó¸ÂÄêÈ× CD+DVD+T¥·¥ã¥Ä¡Ë 8,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ÖDOORS¡× ÄÌ¾ïÈ×CD+T¥·¥ã¥Ä¡Ë 7,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M¡¦L¡¦XL¡¦XXL¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡û½é²óÆÃÅµ¡ÊCD¡ÜDVD ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë
¡öÌð°æÅÄ Æ·ÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡ÖGUITAR TO UTA¡×ÆÃÊÌÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµDVDÉÕ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼ýÏ¿¶Ê ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ× / CMS¸ÂÄêÈ× ¶¦ÄÌ¡ËÁ´10¶Ê¼ýÏ¿
¡¦CD
1.±³ ¡ÁDOORS ver.¡Á¡¡¡ö7/12 ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡¡
2.¥¢¥¤¥Î¥í¥¤¡¡¡ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ê¤¢ÀèÀ¸¤ÎÀÖ¤¤»å¡Ù¼çÂê²Î¡¡
3.sigh sigh sigh¡¡
4.º½¤Î¥±¡¼¥
5.¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡¡
6.Mirror
7.Singing all day
8.¥¯¥¸¥é¤Î°ß
9.À±¶õ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
10.Heaven
¡¦DVD¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡ËÁ´5¶Ê¼ýÏ¿
¡ÖGUITAR TO UTA ¡Ároom edition¡Á¡×
1.¼ê¤ÈÎÞ
2.Over The Distance
3.Life¡Çs like a love song
4.¶ðÂô¸ø±à
5.¤ï¤¿¤·¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î feat. ÃæÅÄ ÍµÆó¡¡¡öÃæÅÄ ÍµÆó¥«¥Ð¡¼
¢¡Ìð°æÅÄ Æ· 13th Album ¡ØDOORS¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Ê½¸¹ç11:40¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Ê½¸¹ç12:40¡Ë
ÂçºåÉÜ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
▶︎»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/yaidahitomi/info/91174.html
¢¡13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡ÖÌð°æÅÄ Æ· ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼ ¡ÁGUITAR TO UTA 24-25¡Á¡×Æþ¾ìSE¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦³ÚÅ·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡ºÆÀ¸²ó¿ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ºÆÀ¸¿ô¾å°Ì25Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÌð°æÅÄ Æ·¡¡25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
▶︎»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¡§https://columbia.jp/artist-info/yaidahitomi/info/91308.html
¢¡U-NEXTÇÛ¿® ¾ðÊó
¡¦Ìð°æÅÄ Æ·¡ßU-NEXT¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°ÆÃ½¸¼Â»ÜÃæ
¡¦Ìð°æÅÄ Æ·¤Î²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤äMV¤òÇÛ¿®Ãæ
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡§https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010522
