米マット界でも屈指の“陽キャ”女子が抜群のプロポーションを披露。モデルのような美しさの写真に“いいね”が1万件以上押される大反響となっている。

【画像】美女レスラー、セクシー衣装で“モデルばり”決めポーズ

WWEの人気女子スーパースター、マキシン・デュプリがInstagramを更新。元チアリーダー出身でモデル、レスラーと多彩な顔を持つ彼女の魅力が、あらためて再評価されている。

このところ女子インターコンチネンタル王者ベッキー・リンチとの抗争が激化しているマキシンだが、日常を切り取った親しみやすいVlogではなく、久々にレザージャケット姿で自身や師匠ナタリアをコミカライズしたセクシーな衣装の“モデル風ショット”を公開。ファンからは「アイコンだ」「人形みたい」「もっと活躍が見たい」といった声が寄せられ、さらには愛の告白に近い過激なラヴレターも送られるほどだ。

2022年デビューとキャリア3年。プロレス未経験者としてWWEに参入した異色の存在である彼女は、元ロサンゼルス・ラムズのチアリーダー、フェニックス・サンズのダンサーという経歴を持ち、2021年のWWEトライアウトで契約を獲得。選手のマネージャーとしてデビューし、現在は“アルファ・アカデミー”のメンバーとして日本人スーパースターの戸澤陽らとコメディ要素の強いストーリーラインで活躍している。

プロレスが下手な“劣等生”ポジションで長く悩んでいたマキシンだが、このところ特訓の成果か実力の一端を示すことに成功。先日のベッキー・リンチとのインターコンチネンタル王座戦では、彼女のリング内での進化を示した。

マキシン人気の鍵は「リアル」で親しみやすいキャラクターにある。リング上でのミスや未熟さを隠さず、むしろそれを前面に出すことで、ファンは彼女の人間らしい一面に共感しているようだ。

