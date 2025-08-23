¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅÏÊÕÅí ÎÞ¤Î5¡úSTAR½éÀ©ÇÆ¡ª¡¡¸µQQ¤ÎAZM¤Ë·ã¾¡¡Öº£¤«¤é¤¬¤³¤ÎÅÏÊÕÅí¤Î»þÂå¤À¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ï£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥ÁáÅÏÊÕÅí¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£Á£Ú£Í¡Ê£²£²¡Ë¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÀÖ¤¤²¦´§¤È¥Þ¥ó¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡Ö¤³¤ÎÅÏÊÕÅí¤¬Í¥¾¡¤À¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿ÅÏÊÕ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£³°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÁÔÎï°¡Èþ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤ò·âÇË¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤òÇË¤ê¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º¤òÆÍÇË¤·¤¿£Á£Ú£Í¡££²¿Í¤Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê£Ñ£Ñ¡Ë¡×»þÂå¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢£²£°£²£°Ç¯½©¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÍâÇ¯£±£²·î¤ËÅÏÊÕ¤¬Â¤È¿¤·¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¤Ë²ÃÆþ¡£°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»þ¤¬¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢£²¿Í¤Ï¾ì³°ÍðÆ®¤Ç·ã¤·¤¯¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£±£µÊ¬²á¤®¤À¡££Á£Ú£Í¤ËÊÑ·¿±©º¬ÀÞ¤ê¸Ç¤á¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¥Ø¥¤¥È·³¤¬ÍðÆþ¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥»¥³¥ó¥É¤ò»ß¤á¡¢£Á£Ú£Í¤È£±ÂÐ£±¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å£Á£Ú£Í¤ËÀãÊø¼°¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¡¼¥é¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï£Á£Ú£Í¤Ë¤¢¤º¤ß¼÷»Ê¤ÇÆóÅÙ´Ý¤á¹þ¤Þ¤ìºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥Ô¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¡¼¤ò¥º¥Ð¥ê¤È·è¤á¡¢£²£±Ê¬£±£±ÉÃ¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï£²£°£±£´Ç¯£±£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¶Ç¯¤ËÆ±¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¼ëÎ¤¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¡¢£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ¤Ï¼è¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¡£ÅÏÊÕÅí¤Î±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥¯¥½¶¦¤Ë¤ÏÄ¹¤é¤¯ÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤¬¡ÄÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¼Ô¤ÏÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡Öº£¤Ï²¿¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¡Ä»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£Á´À¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÏÊÕÅí¤¬¹Ô¤¯¤«¤é³Ð¸ç¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡×¤ÈÁ´À¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤±¤è¡£º£¤«¤é¤¬¤³¤ÎÅÏÊÕÅí¤Î»þÂå¤À¤è¡£¤ªÁ°¤é¥¯¥½¶¦¤Ï³Ú¤·¤ßÂÔ¤Ã¤È¤±¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Á¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£