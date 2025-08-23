高木菜那、“前髪ぱっつん”にイメチェン 「かわいい」「似合ってる」
元スピードスケート日本代表の高木菜那が23日、自身のインスタグラムを更新。前髪をぱっつんにした姿を披露し、ファンから「かわいい」「似合ってる」と反響が寄せられている。
【写真】ヘアカット前の高木菜那
高木は「気分転換に前髪切りました！！ いつぶりのぱっつんでしょうか？ いつも分けている事が多いけど 今回の前髪も意外とお気に入り」とコメント。写真では愛犬のケンちゃんを抱きながら、ぱっつん前髪の新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「ぱっつんとても素敵です」「かわいい」「メッチャ似合ってる」といった声が寄せられている。
※高木菜那の高は正式には「はしごだか」
引用：「高木菜那」インスタグラム（＠nana.takagi）
