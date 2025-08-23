8月23日、鹿児島市の西原商会アリーナで「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメント準々決勝が行われ、ベスト4が決定した。

北谷町立北谷中学校（沖縄県）と金沢学院大学附属中学校（石川県）の対戦は、北谷が先行したものの、その後、金沢学院大附属が堅い守りからペースをつかみ、主導権を握る。第1クォーターから第3クォーターまで北谷の得点を1ケタに抑えた金沢学院大附属が94－36と快勝。北谷の古波蔵凜人がゲームハイの16得点を挙げて存在感を示した。

四日市メリノール学院中学校（三重県）と野々市市立布水中学校（石川県）の対戦は、互いに持ち味である激しいディフェンスが機能して、一進一退の展開を見せる。その中で布水が第1クォーターからリードを奪うものの、第4クォーター、四日市メリノールの石山誠修が積極的に攻めると、堀内蓮が残り8.8秒に逆転に成功。その後、布水の攻撃をしのいだ四日市メリノールが50－48で勝利。大会4連覇に向けて最終日にコマを進めた。

倉敷市立南中学校（岡山県）と世田谷区立梅丘中学校（東京都）の対戦は、第1クォーター、梅丘が倉敷南を2点に抑えて順調なスタートを切ったかに見えた。しかし、第2クォーター、倉敷南はリズムを取り戻し、互角の展開に押し返す。後半も一進一退となるが、第4クォーターに倉敷南が逆転に成功する。しかし、梅丘は勇粼陽太の3ポイントで再逆転すると、そのままリードを渡さず57－52と勝利。ベスト4進出を決めた。

京都精華学園中学校（京都府）と東北学院中学校（宮城県）の対戦は、ここまで圧倒的な攻撃力で勝ち上がってきた京都精華に対して、東北学院が堅い守りでリードを許さない。しかし、京都精華が第2クォーターにオールコートのディフェンスを繰り出すと東北学院のミスを誘発。一気にリードを広げた。後半も得点のペースを落とさない京都精華が76－34と勝利。悲願の初優勝に向けて、準決勝に勝ち上がった。

この結果、24日午前10時20分からサンアリーナせんだい（鹿児島県川内市）で行われる準決勝の組み合わせは以下の通りとなった。

【男子準決勝】



金沢学院大学附属中学校vs四日市メリノール学院中学校



世田谷区立梅丘中学校vs京都精華学園中学校

【動画】倉敷南の佐々木蒼がディープスリーを沈めが一歩リード‼