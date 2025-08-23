マジシャンは、元「ホームレス」

親族から受けた虐待、非行、そして自殺願望、、、壮絶な幼少期～思春期を乗り越え、今はマジシャンとして活躍する男性がいます。

岡山市出身の金関拓海さん（旧姓・現在は空先拓海さん【画像①】）、取材当時26歳でした。

全てに自暴自棄だった10代半ば。ホームレスとして橋の下で1年間暮らしていた時期もありました。いったいどのようにして苦境を克服し、マジシャンとしての道を歩むようになったのか。。。





笑顔から想像のつかない「壮絶な半生」

「人生は変えることができる」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、6回シリーズで配信します。

岡山市の繁華街。ここを拠点に、マジックバーやステージショーで活躍する26歳の男性がいます。マジシャン、金関拓海さん（26）【画像②③】です。

（金関 拓海さん）

「好きなカード言ってください。何でもいいです」



（記者）

「ハートの4」



（金関 拓海さん）

「ハートの4、OKです。ちなみに一番上はダイヤの13ですね【画像③】」

「ハートの4と言われました。振ってあげると...これハートの4に変わります【画像④】。触ってみてください」

（記者）

「ハートの4だ...何で？！」

テーブルマジックだけでなく、ステージマジックもお手の物です。



（司会）

「マジックショー、スタート！」



赤い布がステッキに【画像⑤】。かごの鳩に黒い布をかぶせると手元から消え...【画像⑥】。大ステージで、観客を前に鮮やかや手捌きで繰り出すマジックの数々。

会場に訪れた人を惹きつけていく金関さんです。その金関さんは、笑顔から想像もつかない人生を送っていました。

中学生のころの夢は「自殺すること」

（金関 拓海さん）

「中学校の時に、将来の夢がたった1つだけあったんですね。それは『自殺すること』だったんです」



「家を出ようと思って、ホームレスになることを決めまして、その時の住所は『旭川（あさひがわ）の橋の下』って、友達に言ってたんです」

17歳のとき、1年間「橋の下」で暮らしていた なぜ？

17歳の時に１年間、岡山市北区の「旭川」に架かる橋の下で暮らしていました【画像⑧】。精神的に極限まで追い詰められた末の、ホームレス生活でした。

（金関 拓海さん）

「当時考えていたことは、人に対する恨みとか怒りとか、すべての話し声が自分の悪口にしか聞こえなくなったりとか」



「ずっと続いて苦しかったです。本当に虐待されたのが、一番大きかったですね」

絶望を救ってくれたのは「マジック」そして家族だった

金関さんを待ち受けていた、少年時代の想像を絶する過酷な日々。虐待、高校中退、非行、自殺願望・・・【画像⑨】。絶望の淵から救ってくれたのは、マジック、そして家族でした。

（金関 拓海さん）

「人生今すごく幸せで 当時の僕に今の僕を見せたらきっと羨ましがるだろうな、と」

人生は変えられる・・・様々な苦難を乗り越え、未来へ向かって突き進む26歳の今に迫りました。



「マジシャン、元ホームレス～金関拓海・26歳～」は、6回シリーズでお送りします。【第2話】は、あす（24日）配信予定です。