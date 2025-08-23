¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ë3¡¼0ÇòÀ±È¯¿Ê ¡ª½©ËÜÈþ¶õ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿18ÆÀÅÀ¡Öº£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥Ö¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ2025¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡¼0¡Ê25¡¼21¡¢25¡¼17¡¢25¡¼19¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£2010Ç¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¡¢´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê26¡Ë¡¢»³ÅÄÆóÀé²Ú¡Ê25¡Ë¡¢¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê23¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¡¢½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ë¾®ÅçËþºÚÈþ¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊá¤Þ¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤âÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¹ÓÌÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î½©ËÜ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë2Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç16¡¼14¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤â½©ËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÍ¶¤¤24¡¼21¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï´Ø¤Î3Ï¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò´Þ¤à4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â»³ÅÄ¤Î°ÜÆ°¹¶·â¡¢ËÌÁë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î¥¢¥Ç¥£¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¡£24¡¼16¤ÎÂçº¹¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢½©ËÜ¤¬Ï¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É°ì»þ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ìÀï¤·1ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï´Ø¡¢ÀÐÀî¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡¢½©ËÜ¡¢ËÌÁë¤Î¼ã¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ÅçÂ¼¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç20ÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿18ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿½©ËÜ¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç¥ß¥¹¤·¤ÆºÇ¸åÁê¼ê¤ËÅÀ¿ô¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¼¡Àï25Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯14°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ïº£Âç²ñ¤«¤é2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¿ô¤¬24¤«¤é32¥Á¡¼¥à¤ËÁý¤¨¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
½©ËÜ¡¡18ÆÀÅÀ
ÀÐÀî¡¡9ÆÀÅÀ
ËÌÁë 10ÆÀÅÀ
¡Ú½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡»î¹çÍ½Äê¡ÛÆüËÜ»þ´Ö
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëH¡Ë
23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡»3¡Ý0¡¡¥«¥á¥ë¡¼¥ó
25Æü¡Ê·î¡Ë19¡§00¡Á¡¡vs ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
27Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00¡Á¡¡vs ¥»¥ë¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
