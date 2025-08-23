冷え、疲労、だるさ、頭痛、自律神経の乱れが気になるときに！【鶏肉のレモンマリネレシピ】
献立のメインになる主菜で、夏の疲れや不調にアプローチ！ 漬けて焼くだけと手軽なのもうれしい♪鶏肉のレモンマリネレシピ
出典: 美人百花.com
冷えや疲労、だるいときに効果のある鶏肉が主役。特にお腹を温めてくれるので胃が冷えているときにも適任。また、漬けだれのレモンマリネは気の巡りを良くし、自律神経の乱れを整えてくれる働きが。
材料（2人分）
鶏もも肉…1枚(250g)
ズッキーニ(好みで5cm長さ程度)
オリーブ油…各適量
塩…ひとつまみ
黒こしょう…少々
[A]
レモン(半分は果汁を搾り、半分は輪切りにする)…1/2個
にんにく…1片
オリーブ油…大さじ2
あればローズマリー…適量
作り方
1.にんにくはすりおろす。ズッキーニは縦4等分にする。鶏肉は塩とこしょうをふって手でなじませる。保存袋などにAを入れて鶏肉を加え、20分(できれば4〜5時間)おく。
2.フライパンを中火にかけ、1の鶏肉の皮目を下にして焼く。焼き色がついたら裏返し、Aのつけ汁(レモンの輪切りごと)を加えてふたをして5〜6分蒸し焼きにする。
3.ふたをとって汁気を飛ばして皮目をパリッとさせる。食べやすい大きさに切って皿に盛り、塩をふって2に加えた輪切りのレモンや焼いたズッキーニ、ハーブをのせる。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部