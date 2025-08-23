献立のメインになる主菜で、夏の疲れや不調にアプローチ！ 漬けて焼くだけと手軽なのもうれしい♪

鶏肉のレモンマリネレシピ

出典: 美人百花.com

冷えや疲労、だるいときに効果のある鶏肉が主役。特にお腹を温めてくれるので胃が冷えているときにも適任。また、漬けだれのレモンマリネは気の巡りを良くし、自律神経の乱れを整えてくれる働きが。

材料（2人分）

鶏もも肉…1枚(250g)

ズッキーニ(好みで5cm長さ程度)

オリーブ油…各適量

塩…ひとつまみ

黒こしょう…少々

[A]

レモン(半分は果汁を搾り、半分は輪切りにする)…1/2個

にんにく…1片

オリーブ油…大さじ2

あればローズマリー…適量

作り方

1.にんにくはすりおろす。ズッキーニは縦4等分にする。鶏肉は塩とこしょうをふって手でなじませる。保存袋などにAを入れて鶏肉を加え、20分(できれば4〜5時間)おく。

2.フライパンを中火にかけ、1の鶏肉の皮目を下にして焼く。焼き色がついたら裏返し、Aのつけ汁(レモンの輪切りごと)を加えてふたをして5〜6分蒸し焼きにする。

3.ふたをとって汁気を飛ばして皮目をパリッとさせる。食べやすい大きさに切って皿に盛り、塩をふって2に加えた輪切りのレモンや焼いたズッキーニ、ハーブをのせる。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部