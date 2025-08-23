古畑奈和が、8月19日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

古畑奈和©光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

SKE48卒業後、女優として活躍中の古畑奈和が「FLASH」に登場。9月15日より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを解禁している。

台湾で撮影された映画のような世界観を舞台に、美麗なランジェリー姿などを見せている。彼女にとっては、写真集初海外ロケとなった台湾での思い出について語っている。

古畑奈和 プロフィール

ふるはた・なお

28歳。1996年9月15日生まれ。愛知県出身。T160。

2011年10月、SKE48第5期生オーディションに合格。2022年にグループを卒業し、現在は女優として活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@alto_nao）、公式Instagram（@nao_furuhata）をチェック。

古畑奈和2nd写真集（タイトル未定）が光文社から9月15日より全国順次発売予定。

「週刊FLASH」8月19日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/8月19日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

